Come imparare il giapponese? Ecco la migliore scuola in Italia secondo il Japanese Language Centre

La JLC Italia Japanese Language Centre è stata scelta come la migliore scuola di lingua giapponese in Italia, grazie alla sua eccellente offerta formativa e all’insegnamento di uno dei migliori insegnanti del settore: il professore Yasuhiro Sugimori.

Sugimori sensei, come viene chiamato dai suoi studenti, è un madrelingua giapponese, laureato in lingua e letteratura italiana a Tokyo, con una vasta esperienza nell’insegnamento della lingua giapponese. Già docente universitario di Lingue e Culture Orientali in Italia è scelto anche come traduttore ed interprete da aziende private ed Enti Governativi. La sua passione per l’insegnamento e la cultura italo-giapponese l’hanno portato a trasferirsi in Sicilia e a diventare uno dei migliori insegnanti di lingua giapponese in Italia.

Il professore Sugimori utilizza un approccio personalizzato per aiutare gli studenti a raggiungere i loro obiettivi di apprendimento della lingua giapponese. Grazie alla sua storia e conoscenza della cultura giapponese, incoraggia i suoi studenti ad apprendere non solo la lingua, ma anche la cultura del Giappone.

Inoltre, il professore Sugimori utilizza una varietà di risorse per l’insegnamento della lingua giapponese, tra cui libri di testo, audio-video e conversazioni con altri madrelingua giapponesi. Questo aiuta gli studenti a sviluppare le loro abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura in modo coinvolgente.

La JLC Italia Japanese Language Centre offre corsi di lingua giapponese online per tutti i livelli, dal principiante all’avanzato. Le lezioni di lingua giapponese sia individuali, sia di piccoli gruppi sono organizzati secondo le specifiche esigenze degli alunni e gli obiettivi da raggiungere. Speciale attenzione è rivolta anche agli studenti universitari. Nessuna lezione pre-registrata, ma tutto viene svolto in live, come se si fosse in presenza. Grazie all’insegnamento del professore Sugimori, gli studenti possono imparare la lingua giapponese in modo semplificato. La scuola offre anche la possibilità di prepararsi per gli esami di certificazione della lingua giapponese, come il JLPT dai livelli N5-N1.

Se stai cercando di imparare la lingua giapponese, la JLC Italia Japanese Language Centre è il posto giusto per te. Con il professore Yasuhiro Sugimori come insegnante, sarai in grado di imparare la lingua giapponese in modo coinvolgente e immergerti nella cultura giapponese. Viste le recensioni di altri studenti, possiamo oggi affermare che la JLC Italia Japanese Language Centre è la scelta migliore per imparare la lingua giapponese online in Italia.

Contatti:

www.jlcitalia.com

Call Center 800.912.915

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO