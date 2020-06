Come migliorare sul piano della persona e nel ruolo di insegnante? Ecco il webinar della Tecnica della Scuola

Il corso organizzato dalla Tecnica della Scuola Formazione è una finestra sull’automiglioramento dell’insegnante, sul piano della persona e del ruolo. Due gli assi essenziali, i funzionamenti del cervello-corpo con al centro la mappa del cervello trino (corpo, emozioni, ragione) e gli aspetti relazionali-sociali.

Per il potenziamento dell’insegnante immaginiamo un aspetto in particolare, la sua capacità di creare connessioni nelle esperienze, apprendendo i piani diversi in gioco e riuscendo così a integrarli, un processo attraverso il quale elementi distinti sono collegati a formare un tutto organizzato. Il corso quindi, quale palestra di una nuova e appassionante ricerca di benessere, personale e sociale.

Saranno svolti 3 incontri webinar di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore

> Mercoledì 1 luglio 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

> Mercoledì 8 luglio 2020 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

> Venerdì 10 luglio 2020 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

OBIETTIVI DEL CORSO

Sviluppare la riflessione sul proprio sentire e sul proprio muoversi nel mondo della scuola, non in senso teorico, bensì con la lente della propria esperienza e dei propri sensi.

Acquisire la mappa dell’empowerment, quale allenamento delle buone risorse, ma al contempo intervallato da episodi di naturale depotenziamento; studio del cervello trino, corpo, emozioni, ragione.

Apprendere le cose pratiche da fare per la cura di sé, la protezione buona, il benessere personale e sociale.

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.

TITOLO RILASCIATO

La Casa Editrice La Tecnica della Scuola è ente di formazione accreditato dal Miur per la formazione del personale della scuola (prot. n. AOODGPER/6834/2012) ai sensi della direttiva ministeriale n. 90/2003 adeguato ai sensi della Direttiva n. 170/2016.

Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, il percorso di formazione si considera concluso con la fruizione del 75% delle lezioni in diretta o in differita. E’ richiesto inoltre il completamento del test di verifica e del questionario di gradimento presenti sulla nostra piattaforma e-learning da inviare entro e non oltre 20 giorni dall’ultimo incontro.

Il corso è presente sulla piattaforma ministeriale Sofia (ID. 37173), sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il pagamento.