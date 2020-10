Come organizzare la DDI: qualche suggerimento

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato il 26 ottobre alle scuole una nota a firma del Dott. Max Bruschi , anticipando un’ ipotesi di contratto sulla didattica a distanza (o meglio DDI), firmato solo dai sindacati Anief e Cisl.

La nota ha creato non poca confusione, allorché si sostiene che «le scuole continuino ad essere aperte e il personale docente e Ata opera in presenza».

È pur vero che il testo della nota spiega poi che è «previsto che la dirigenza scolastica adotti particolari e differenti disposizioni organizzative», ma questo non ha evitato tensioni tra dirigenti e docenti in regioni come la Lombardia, la Campania, la Puglia specie dove è previsto che tutti gli studenti restino a casa e che si limitino gli spostamenti sui mezzi pubblici, in quanto i dirigenti scolastici impongono, dopo l’emanazione della nota Bruschi, la presenza a scuola dei docenti in scuole vuote per collegarsi agli alunni.

La nota poi contiene anche alcune novità che riguardano le ore di lezione a distanza: le scuole possono decidere di ridurre i moduli orari da 60 minuti a 45-50 minuti e per evitare l’affaticamento dei ragazzi e aggiungiamo dei docenti al computer, prevedere pause più lunghe tra una lezione e l’altra.

Che fare?

Bisogna chiedere ai dirigenti scolastici di adottare particolari e differenti disposizioni nel caso tutti o un gruppo di docenti decida di fare la DDI da casa nello stesso spirito del DPCM che cerca di limitare gli spostamenti. Molti docenti usano i mezzi pubblici e sono pendolari.

Ma anche :