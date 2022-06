Come rendere divertente il movimento, il webinar della Tecnica della Scuola

L’attività fisica è una componente fondamentale dello sviluppo psico-fisico dei bambini. Questi ultimi, vittime spesso di una vita eccessivamente sedentaria, possono essere stimolati e indotti a fare movimento in modo estremamente divertente.

Risulta così importante per gli educatori conoscere strategie mirate che riescano a trasformare i momenti dedicati alla pratica di esercizi fisici in momenti giocosi. Gli insegnanti di educazione fisica hanno il compito di proporli e valorizzare la creatività degli allievi, spingendoli a esprimersi liberamente con il proprio corpo. Gli esercizi in questione, seppur semplici da insegnare e apprendere, sono cruciali per la crescita dei bambini da 4 a 10 anni.

Ad esempio, tra le opzioni che si aprono davanti agli educatori ci sono esercizi rompighiaccio, esercizi di movimento ispirati a favole, esercizi di rilassamento accompagnati da canzoncine “acchiappattenzione”.

Il corso è tenuto dalla dott.ssa Rosa Cipriano, insegnante di danza e movimento creativo, ideatrice del programma Cantaballo® che propone i primi esercizi motori cantati e ballati per bambini (www.cantaballo.it).

Il corso si rivolge a educatori della scuola di base (d’infanzia e primaria), insegnanti di ginnastica, danza o fitness, operatori dell’infanzia, educatori e laureati in scienze motorie.

Il corso

Su questi argomenti il corso Come rendere divertente il movimento, a cura di Rosa Cipriano, in programma dal 12 luglio.

Gli obiettivi del corso

Il corso mira a: