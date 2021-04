Come rientrare al lavoro dopo il Covid: le nuove regole [VIDEO]

Per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata è necessario seguire una specifica procedura, che varia in base alle casistiche possibili:

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Lavoratori positivi sintomatici

Lavoratori positivi asintomatici

Lavoratori positivi a lungo termine.

Tutti i dettagli sono riportati nella circolare del Ministero della Salute, Circolare 15127 del 12 aprile 2021.

Nel video, riepiloghiamo cosa deve fare il lavoratore per poter rientrare in servizio.

Leggi anche

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook