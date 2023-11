Come rimandare un’interrogazione? Una prof posta il regalo dei suoi alunni “ruffiani”

Le interrogazioni e le prove in classe sono l’incubo degli studenti. E così tra una disputa sul togliere o meno la valutazione a scuola, gli studenti ricorrono ai metodo i più disparati per non farsi interrogare.

E così con l’hashtag #vitadaprof, una docente ha postato delle foto di un gesto “ruffiano” (come è stato definito dalla stessa) ad opera dei suoi alunni.

Si tratta di un cornetto per la colazione con tanto di richiesta scritta: “Buongiorno prof con tanto amore dalla 2CL, le chiediamo gentilmente di non interrogare oggi e domani e di iniziare il giro di interrogazioni venerdì come stabilito in precedenza da questa amorevole, stupenda, magnifica, bravissima classe. Le promettiamo di non assentarci il giorno dell’interrogazione. Con affetto”.

E ancora: “Un cornetto vuoto come le nostre teste in questo momento…Può iniziare le interrogazioni venerdì 1 dicembre? Le vogliamo bene prof, per favore, dalla sua 2CL”.