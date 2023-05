Come si realizza l’inclusione nella scuola? Il ruolo di dirigenti e docenti nel rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento

Come applicare nel concreto il concetto di inclusione a scuola? Per quale motivo eventuali casi di disabilità o bisogni educativi speciali vanno attenzionati per modificare la didattica in base alle esigenze dei discenti? VAI AL CORSO

Un approccio inclusivo, come conferma la legge 107/2015 e dal D.lgs 66/2017, richiede alla scuola, al dirigente scolastico in particolare e a tutti coloro che svolgono un ruolo di coordinamento, di interagire con tutti gli attori coinvolti nel progetto di inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità certificata.

Una scuola che progetta a lungo termine interventi educativi di formazione e istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona umana, coerentemente con il contesto in cui opera, non può che essere una scuola autonoma, funzionale alla creazione di un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni, non solo per alcuni.

L’altra azione richiesta agli operatori della scuola è di rivedere la didattica che necessariamente deve essere innovativa rispetto ad un modus operandi legato alla tradizione meramente “trasmissiva” dell’insegnamento. La capacità gestionale del DS, e dei docenti con responsabilità di coordinamento, consiste nel mettere insieme tutti gli attori che possono contribuire al progetto di inclusione degli alunni e delle alunne che si ritrovano in qualsiasi condizione per far sì che il principio costituzionale della piena affermazione della persona umana nella società civile non venga disatteso.

Il corso

Su questi argomenti il corso La governance dell’inclusione nella scuola dell’autonomia, a cura di Salvatore Impellizzeri, in programma dal 10 maggio.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono prepararsi al concorso per dirigente scolastico e ai dirigenti scolastici, ai docenti con incarico di funzione strumentale o referente per l’inclusione.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Esperienza di Circle Time nella classe cooperativa (WORKSHOP)

Strategia scuola 4.0: ambienti di apprendimento e nuovi approcci didattici (INDIVIDUALE)

Grammatica valenziale: teoria, metodologia e progettazione didattica

Tecniche per migliorare l’attenzione e la memoria degli studenti (WORKSHOP)

DigiCompEdu e DigiComp 2.2: le competenze digitali del docente

Dalle disabilità intellettive agli alunni iperdotati

Giochiamo con il calcolo mentale

Spiegare la matematica con oggetti semplici

GeoGebra 6 e la matematica. Corso base

Privacy e trasparenza in ambito scolastico

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.