Come si sviluppano le competenze sociali? Perché i docenti non possono aspettare che gli alunni maturino dopo i richiami?

Come si sviluppano le competenze sociali? Perché i docenti non possono aspettare...

Le competenze sociali sono importanti praticamente tanto quanto gli altri tipi di competenze. Cosa devono fare i docenti per svilupparle? Perché non ci si può aspettare che i bambini maturino da soli dopo richiami e rimproveri ma bisogna affinarle? VAI AL CORSO

Ma quali sono le competenze sociali? Quando si parla di competenza sociale si fa riferimento ad un insieme di conoscenze, abilità ed atteggiamenti appresi, consolidati e utilizzati spontaneamente ed in modo continuativo dall’individuo per gestire i diversi tipi di interazione in ambito sociale. La competenza e l’intelligenza sociale sono fattori indispensabili alla crescita ed alla maturazione della persona per assicurare una vita piena e soddisfacente e per permettere l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole.

Come ogni competenza essa cresce e si modifica nel tempo arricchendosi e consolidandosi; i diversi fattori che la strutturano non sono innati ma frutto di apprendimento, pertanto a scuola vanno chiaramente identificati ed insegnati, appresi anche attraverso il modellamento. Gli insegnanti non possono aspettarsi che essi maturino spontaneamente col progredire dell’età o semplicemente a seguito di richiami o sollecitazioni generici anche se costanti.

All’interno dello scenario educativo del Cooperative Learning, si prevede, l’insegnamento diretto ed indiretto delle abilità sociali che gli studenti devono saper usare per interagire e lavorare con successo con gli altri sia all’interno del gruppo classe che nelle diverse attività di coppia o piccolo gruppo. È necessario quindi prima di tutto costruire e mantenere un clima di lavoro sereno, corretto ed efficace quindi creare la curiosità e la motivazione sul tema, progettare un percorso di apprendimento delle conoscenze, abilità ed atteggiamenti necessari allo sviluppo delle competenze e poi dare l’opportunità agli studenti di usare ciò che hanno appreso in contesti autentici di compito. Tutto ciò naturalmente in modo continuativo, strutturato ed organizzato. Anche in questo ambito la valutazione formativa si rivela un utile strumento per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento andando oltre la mera e tradizionale valutazione del “comportamento” .

Le abilità e le competenze sociali quindi non servono soltanto a “gestire” meglio la classe ed i gruppi, o a rendere più efficace l’apprendimento, educare un bambino ad essere socialmente competente, in grado cioè di costruire e mantenere relazioni corrette e sane, significa avere domani un cittadino consapevole ed attivo in tutti gli ambiti della società. Costruire e realizzare percorsi di lavoro per lo sviluppo di competenze sociali in classe ed a scuola, contribuisce ad avere una società migliore.

Il corso

Su questi argomenti il corso Educare alle competenze sociali a scuola, a cura di Riccarda Viglino, in programma dal 25 gennaio.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

