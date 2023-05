Compilazione del nuovo PEI, mancano le indicazioni del Ministero che sarebbero dovute arrivare entro maggio

Sulla compilazione del nuovo Piano Educativo Individualizzato (PEI) mancano le indicazioni annunciate dal Ministero in merito ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del documento.

Lo ricorda la FLC CGIL, che ha scritto al Ministero per chiedere di pronunciarsi in merito alle indicazioni da offrire alle scuole sulle sezioni 11 e 12 del PEI.

Infatti, il 13 ottobre scorso il MIM aveva emanato una nota per la redazione dei PEI per l’a.s. 2022/2023 a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022. Nella nota veniva annunciato che era in corso di definizione il decreto interministeriale, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze, emendativo del decreto 29 dicembre 2020, n. 182 e che nelle more dell’adozione del decreto, le istituzioni scolastiche avrebbero potuto adottare i modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 182/2020).

Nella medesima nota si richiamava inoltre la necessità a partire dal mese di maggio 2023 di predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12), comunicando che a questo fine, sarebbero state fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI che ad oggi non sono state predisposte. Indicazioni che ad oggi non sono state ancora emanate.

Da qui la richiesta del Sindacato.