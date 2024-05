Compilazione del PEI, Anffas lancia l’allarme: forti difficoltà applicative, servono indicazioni uniformi alle scuole

È urgente e necessaria l’emanazione di indicazioni uniformi a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie del territorio nazionale che, nelle prossime settimane, saranno coinvolte nella compilazione dei modelli nazionali di PEI.

A richiederlo è l’Anffas – Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo – che ha richiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, al Ministero della Salute e all’INPS, nonché al Ministro per le Disabilità, un intervento urgente per risolvere le criticità sulla compilazione dei PEI in vista dell’a.s. 2024/2025.

L’Associazione ricorda in proposito che entro il 30 giugno i GLO dovranno compilare le sezioni conclusive del PEI per gli alunni già in possesso di certificazione e i PEI provvisori per gli alunni che hanno ottenuto la certificazione per la prima volta provvedendo, alternativamente, anche alla compilazione delle sezioni 11 o 12.

È proprio con riferimento a tali procedure che l’Anffas indica “forti difficoltà applicative che persistono rispetto all’individuazione della proposta delle ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica per l’a.s. 2024/2025”.

Queste, in particolare, le criticità evidenziate: al momento, non sono compilabili le tabelle C e C1 per l’assegnazione delle risorse di sostegno perché esse presuppongono la preventiva stesura del profilo di funzionamento ai sensi dell’art. 18 del D.I. 182/2020, che non è ancora operativo.

A questo deve aggiungersi che tale decreto è stato corretto con il successivo D.I. 153/2023, che dispone di fare riferimento anche al verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici, anch’esso mai reso operativo. Ne consegue che – evidenzia l’Anfass – “oggi si richiede alle istituzioni scolastiche di compilare dei campi del nuovo PEI senza aver approntato, predisposto e resi operativi tutti gli strumenti, come sopra detto, previsti dalla vigente normativa e propedeutici ed essenziali a tal fine”.