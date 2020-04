Un docente di ruolo dal 2015/2016, con 4 anni di preruolo, coniugato con due figli di età inferiore ai 6 anni, ci chiede come deve compilare la domanda di mobilità 2020/2021.

Simulazione video della compilazione

Nel video che seguirà, facciamo vedere, a cura di Lucio Ficara, una simulazione della compilazione della domanda di mobilità 2020/2021 docente suddetto. In tale simulazione facciamo vedere la compilazione di tutte le sezioni che competono al caso specifico e il salvataggio della domanda sul sistema delle Istanze OnLine del Miur. Una volta salvata la domanda su Istanze OnLine, è molto utile sapere che la domanda potrà essere inviata all’Ufficio Scolastico provinciale di titolarità subito o in un successivo momento, potrà essere aggiornata oppure anche cancellata. Bisogna specificare che salvare la domanda non significa averla inviata, per inviarla bisogna fare un altro passo con conferma da fare inserendo il codice personale dell’utente.