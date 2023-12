Compilazione della domanda per partecipare al concorso ordinario 2023 – Le risposte ad alcuni quesiti

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla compilazione della domanda di partecipazione dell’ultimo concorso ordinario.

1) Chi ha la specializzazione sul sostegno, può fare valere questo titolo nel concorso per il posto comune?

Sì il titolo di specializzazione di sostegno oltre ad essere utile per l’accesso per i posti di sostegno, può essere inserito in altri titoli valutabili (secondaria di I e II grado) al punto B.4.9. Vale 5 punti per ciascun titolo. Tale titolo può essere valutato anche per i posti comuni infanzia e primaria al punto B.17 della sezione altri titoli valutabili.

2) Posso inserire due titoli di dottorato di ricerca per il concorso A027? Quanti punti verranno valutati?

Sì, si possono inserire più titoli di dottorato di ricerca. Per la scuola secondaria il titolo va inserito nella sezione altri titoli valutabili al punto B.4.2 e il punteggio è 12,50 punti per ciascun titolo. Quindi nel tuo caso saranno 25 punti.

3) Per inserire l’invalidità civile nella domanda per il concorso come si deve procedere?

Nella sezione Titoli di Riserva al punto N- INVALIDO CIVILE si deve selezionare per aggiungere la riserva, indicando Ente, data e numero dell’atto. Successivamente, sempre nella stessa sezione, si deve dichiarare di essere iscritto/a negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n° 68/99, della provincia di….oppure di non essere iscritto perché occupato alla data di scadenza del bando.