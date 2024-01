Compilazione domanda concorso ordinario docenti, titolo congiunto e 24 CFU sono due cose diverse

Una nostra lettrice che ha i 24 CFU per l’insegnamento all’interno delle materie sostenute per la laurea e non ha una certificazione distinta dei suddetti 24 CFU ci chiede se può dichiarare il possesso di tali crediti formativi universitari come titolo congiunto alla laurea alla voce titoli congiunti. La nostra risposta è un no categorico, specificando la differenza tra titolo congiunto e CFU.

Titoli congiunti al titolo di accesso

È utile specificare che per titoli congiunti si intende quei titoli che, per alcune classi di concorso, devono essere posseduti congiuntamente al titolo di accesso principale così come stabilito dalle Tabelle A e B delle classi di concorso, allegate al DPR 19/2016 e DM 259/2017. Per fare qualche esempio specifico per dare più incisività al significato di titolo congiunto, diciamo che i laurati vecchio ordinamento nelle discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, per potere accedere ad insegnare la classe di concorso A-01 ( Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), devono avere compreso nel piano di studi della laurea le seguenti discipline: teoria delle forme, semiotica delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell’arte e la laurea di discipline delle arti, della musica e dello spettacolo deve essere congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione o diploma di maturità scientifica o diploma di liceo artistico (tutti gli indirizzi) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo Grafica e Comunicazione).

Quindi in tal caso un diploma di maturità artistica sarebbe il titolo congiunto alla laurea delle discipline delle arti, della musica e dello spettacolo per potere accedere ad A-01 per il concorso a cattedra e per l’iscrizione nelle GPS. Un altro esempio potrebbe essere per la classe di concorso A-33 (Scienze e tecnologie aeronautiche) in cui è consentito l’accesso ai laureati in astronomia che abbiano come titolo congiunto il diploma di perito aeronautico (indirizzo assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo trasporti e logistica – articolazione conduzione del mezzo – opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, oppure congiunta a brevetto di prima e di seconda classe conseguito entro l’A.A. 1986/1987,oppure congiunta a licenza di navigatore o licenza di pilota privato di velivolo purché possedute entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994.

Dichiarazione dei 24 CFU

I 24 CFU per l’insegnamento sono suddivisi in quattro ambiti disciplinari da 6 CFU l’uno per un totale di 24 crediti: Antropologia, Psicologia, Pedagogia e Metodologie e Tecnologie didattiche, per accedere al concorso a cattedra con la procedura Laurea + 24 CFU, è necessario che la laurea abbia tutti i crediti previsti dal DPR 19/2016 e i che i 24 CFU abbiano almeno 6 CFU in almeno tre ambiti disciplinari dei quattro su indicati. La dichiarazione dei 24 CFU non ha nulla a che vedere con il titolo congiunto e va indicata flaggando l’appostita dichiarazione di responsabilità presente nella domanda qualora si scelga l’accesso Laurea + 24 CFU.