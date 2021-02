Compiti a casa: cosa devono (e non devono) fare i genitori [VIDEO]

La questione dei compiti a casa è molto complessa, soprattutto nella scuola primaria.

C’è chi è nettamente contrario e chi è favorevole; forse una giusta via di mezzo.

L’importante è che le bambine e i bambini vengano lasciati liberi di organizzarsi perché i compiti a casa servono anche per aiutare i piccoli a diventare autonomi.

Nel video i nostri consigli ai genitori su come gestire le diverse situazioni che non sono tutte uguali.