Compiti per le vacanze, Schettini: “Dimenticatevi il cellulare, interagite con gli altri, arricchite le giornate con altro”

Il celebre docente di fisica e content creator Vincenzo Schettini, volto del progetto editoriale “La Fisica Che Ci Piace“, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video in cui ha discusso di un tema caldo del momento: i compiti per le vacanze estive.

Compiti per le vacanze, i consigli di Schettini agli studenti

Il professore pugliese si è ripreso mentre ha dato alcuni suggerimenti ai suoi alunni. Ecco le sue parole: “D’estate avete più tempo. Spendetelo per darvi da fare. Un’altra cosa. State andando in pizzeria? Avete questo benedetto cellulare in mano? Mettetevi un blocco, cellulare in tasca. Quando viaggiate, dimenticatevi il cellulare”.

“Fate questa nuova esperienza, si chiama disintossicazione digitale. L’estate deve diventare un momento di abitudini. Dedicatevi allo sport. Arricchite le vostre giornate con altro: interagite con gli altri, fatevi una chiacchierata, utilizzate il vostro essere umani”, ha concluso.

Compiti per le vacanze? Non si fanno, fare disobbedienza civile

Con l’avvicinarsi di ogni festività o pausa didattica ritorna anche l’annosa questione: assegnare compiti per le vacanze o no? Secondo il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario di pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta, non si dovrebbero costringere gli alunni a svolgerli.

“Considerando che gli insegnanti li assegneranno, invito i genitori a una ‘disobbedienza civile’: non facciano fare i compiti ai figli e al rientro a scuola spieghino il motivo con trasparenza, prendendosi la responsabilità, senza inventare scuse né ‘malattie fantasma’ perché in tal caso sarebbe diseducativo”, ha detto lo scorso Natale.