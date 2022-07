Compiti per le vacanze: adesso anche in formato digitale, vediamo quali sono le App più importanti

Compiti per le vacanze: adesso anche in formato digitale, vediamo quali sono...

Con la chiusura di questo anno scolastico caratterizzato ancora dal Covid e dall’eterna querelle per l’uso della mascherina, tutti in vacanza senza dimenticarci però di quello che si è studiato.

I compiti per le vacanze diventano digitali

Parliamo dei famigerati compiti per le vacanze, odiati da tutti i ragazzi, ma da sempre ritenuti indispensabili dai docenti per mantenere almeno minimamente il ricordo degli argomenti studiati durante l’anno scolastico.

Con la scuola che sta cambiando sempre più pelle grazie alla trasformazione digitale che ha avuto con la pandemia un’accelerata senza precedenti anche il settore dei compiti per le vacanze è stato in qualche modo stravolto dall’avvento del digitale.

Sono sempre di più, infatti, gli strumenti multimediali disponibili, tra APP, libri interattivi, e veri e propri software dedicati al ripasso e alle esercitazioni da svolgere durante la lunga sospensione estiva delle lezioni.

Parliamo di strumenti che richiedono talvolta anche un impegno economico per le famiglie ma ce ne sono anche tanti completamente gratuiti.

Vediamo quali sono alcuni di questi strumenti secondo Agenda Digitale.

Le app per i più piccoli

Partiamo con le APP, Primaria Montessori Box (6-9 Anni) di EDOKI ACADEMY: è un pacchetto di applicazioni educative ispirato al metodo Montessori e dedicato ai bambini della scuola primaria.

Altra APP interessante è quella del “sistema solare Professor Astro Gatto”, che descrive ai bambini con umorismo la nostra galassia. I cadetti astronauti possono esplorare all’interno dell’applicazione le frontiere del nostro sistema solare, scoprire i pianeti, la luna e costruire un razzo.

Per il ripasso delle scienze, troviamo “Scienze: mammiferi ed altri animali che permette di scoprire come gli animali vedono, mangiano, giocano, corrono e crescono.

Le app per l’inglese

Una delle materie che desta particolare attenzione da parte dei genitori anche durante la pausa estiva è la lingua inglese. Per chi non può permettersi di inviare i figli in qualche summer camp dove si pratica la lingua anglosassone, ecco dove far ripassare i ragazzi.

Endless Alphabet e una APP che aiuta i bambini nei primi anni della primaria soprattutto nell’arricchimento del vocabolario e nell’apprendimento dell’alfabeto inglese e dello spelling.

BBC Learning English è una piattaforma gratuita della BBC che offre corsi di inglese, attraverso attività interattive, quiz, e giochi, mentre il portale della Cambridge University riserva un’area dedicata ai bambini dai 6 ai 14 anni con una serie di attività per il ripasso e il rinforzo della lingua inglese.

Infine, da segnalare Duolingo, una app che promuove l’apprendimento delle lingue straniere, tra cui oltre l’inglese, il tedesco, lo spagnolo e il francese sempre attraverso il gioco.

Anche geografia ed Italiano

Per quanta il ripasso della geografia si segnala Barefoot, che presenta un mondo come una sfera che ruota a piacimento e mostra diverse icone in corrispondenza di ogni area di interesse.

Si può zoomare e cliccare sulle icone animate e trasferirsi in una parte del mondo, dove si potranno esplorare la flora, la fauna, scoprire curiosità, persino il clima del giorno o dati storici.

Redooc è una piattaforma web che intende insegnare matematica e italiano in maniera innovativa. “Si basa su video lezioni, appunti, mappe, tabelle ed esercizi interattivi e offre tutto il programma ministeriale di matematica e italiano della scuola primaria e delle medie”.

Esiste anche un’app che aiuta ad organizzare al meglio gli stessi compiti delle vacanze, si chiama “School: assistente di studio” ed ha molteplici funzioni tra cui un timer che calcola quanto tempo viene dedicato giornalmente alla scuola, un planner per pianificare giorni, settimane e mesi vacanzieri senza tralasciare i compiti e una sezione library che riunisce tutti i manuali e i libri.

In conclusione, il mondo del digitale oltre che essere di supporto alla lezione in aula diventerà sempre più uno strumento utile anche per il ripasso estivo in sostituzione o come integrazione dei compiti assegnati dai docenti.

Sono strumenti che aiutano a non odiare il ripasso nel caldo estivo, grazie a contenuti divertenti e multimediali che renderanno “forse“ meno odiati i famigerati compiti per le vacanze.