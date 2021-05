Concorsi 24 mesi ATA, scadenza 14 maggio per le domande

Entro domani, 14 maggio, gli interessati dovranno presentare domanda per i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA (cd. 24 mesi ATA).

I bandi sono stati pubblicati dai singoli USR con tutte le indicazioni per presentare l’istanza.

I bandi

ABRUZZO – decreti

– decreti BASILICATA – decreti

– decreti CAMPANIA – decreti

– decreti CALABRIA – decreti

– decreti EMILIA-ROMAGNA – decreti

– decreti FRIULI VENEZIA GIULIA – decreti

– decreti LAZIO – decreti

– decreti LIGURIA – decreti

– decreti LOMBARDIA – decreti

– decreti MARCHE – decreti

– decreti MOLISE – decreti

– decreti PIEMONTE – decreti

– decreti PUGLIA – decreti

– decreti SARDEGNA – decreti

– decreti SICILIA – decreti

– decreti TOSCANA – decreti

– decreti UMBRIA – decreti

– decreti VENETO – decreti

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)” fino alle ore 23,59 del 14 maggio 2021.

Profili professionali

La procedura concorsuale viene indetta per soli titoli per i seguenti profili professionali: assistenti amministrativi; assistenti tecnici; cuochi; infermieri; guardarobieri; collaboratori scolastici; addetti alle aziende agrarie.

Requisiti di servizio

Il richiedente deve aver svolto due anni di servizio presso la scuola statale ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi.

Scelta delle sedi

La scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie, sarà effettuata in modalità telematica. L’istanza sarà disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Valutazione servizio civile

È valutabile come servizio svolto presso enti pubblici anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.

Chi non può presentare domanda

Non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli dell’attuale provincia per l’a.s. 2021/22 i candidati inseriti nella terza fascia di una provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di una provincia diversa.

