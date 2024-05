Concorsi dirigenti scolastici: le istruzioni del Ministero per i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con la nota n° 66122 del 9 maggio 2024 ha dettato le istruzioni cui devono attenersi i candidati al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, nello svolgimento della prova preselettiva.

Tempi

In riscontro a quanto previsto dall’articolo 6 del bando di concorso, la prova preselettiva del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà il 23 maggio 2024 in un unico turno giornaliero, su tutto il territorio nazionale, dalle ore 14:30 alle 15:45.

Procedura identificazione

I candidati devono presentarsi nella sede scolastica loro assegnata dall’Ufficio Scolastico Regionale, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda, e della ricevuta attestante il versamento del contributo di segreteria, da esibire al momento delle operazioni d’identificazione che avranno inizio alle ore 13:30. I candidati dopo essere stati identificati firmeranno il registro d’aula cartaceo e quindi accedere in una delle postazioni disponibili.

Mancata presentazione

Fatte salve le disposizioni legislative a favore di alcune categorie di candidati, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Ammessi con decreti giudiziari Cautelari

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili il giorno della prova preselettiva, ove sono iscritti gli aspiranti che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione al concorso, esclusivamente i candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi specificamente loro favorevoli. Fermo restante che all’atto delle operazioni di riconoscimento, dovrà presentare copia del provvedimento giurisdizionale che lo riguarda.

Divieti previsti

Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Avvio della prova

La prova sarà avviata quando tutti i candidati saranno in postazione, con la comunicazione, da parte del responsabile d’aula della parola “chiave” di accesso/inizio della prova che i candidati dovranno inserire nell’apposita schermata che consentirà loro di leggere le istruzioni nel tempo di 3 minuti prima di avviare la prova.

La prova

La prova avrà la durata di 75 minuti, al termine dei quali il sistema interromperà la procedura e acquisirà definitivamente le risposte inserite fino a quel momento dal candidato. Ogni quesito sarà presentato in una schermata, che è possibile eventualmente scorrere utilizzando la barra laterale. È importante ricordare che delle quattro opzioni di risposta solo una è corretta e solo una potrà essere selezionata. Per ciascuno dei cinquanta quesiti è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

Modificare la risposta

E’ possibile modificare la risposta cliccando in corrispondenza della risposta, questa sarà selezionata, quindi sarà sufficiente cliccare in corrispondenza dell’opzione di risposta con cui s’intende sostituirla. Qualora invece, si volesse annullare la risposta selezionata, lasciando la domanda senza risposta, si deve utilizzare il tasto “Cancella Risposta” che deselezionerà l’opzione di risposta eventualmente selezionata. La risposta selezionata sarà acquisita dal sistema o passando a un’altra domanda tramite il tasto “Freccia Avanti” o “Freccia Indietro” o passando alla pagina di riepilogo tramite l’apposito bottone o allo scadere del tempo.

Accesso alla pagina di riepilogo

Durante lo svolgimento della prova, sarà sempre possibile accedere alla pagina di riepilogo cliccando sul pulsante “vai alla pagina di riepilogo”. In quest’ultima pagina saranno visualizzate tutte le domande. Per ogni domanda sarà visualizzato un pulsante di colore magenta o azzurro. Il pulsante di colore magenta indicherà che il candidato ha già risposto alla domanda. Il pulsante di colore azzurro indicherà che il candidato non ha ancora risposto alla domanda. Cliccando su qualsiasi pulsante, sarà possibile accedere alla relativa domanda, ed eventualmente modificare la risposta.

Termine della prova

Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande, dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato, tempo che sarà consultabile nella parte superiore della pagina. Al termine della prova, il candidato deve rimanere presso la propria postazione e attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato eseguita dall’applicazione dove sarà tenuto a inserire il proprio codice fiscale.

Abbandono dell’aula

I candidati potranno abbandonare l’aula solo dopo che i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti, caricati e prodotto l’elenco contenente cognome, nome, data di nascita e il punteggio da loro ottenuto. Tale elenco sarà stampato e allegato al verbale d’aula. Successivamente i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita e potranno, pertanto, allontanarsi dall’aula.