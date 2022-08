Concorsi ordinari e quiz errati, continua la sagra dell’errore anche per la A027 matematica e fisica

Recentemente avevamo risposto ad una nostra lettrice sugli errori dei quiz per il concorso ordinario per la classe di concorso A027 matematica e fisica. Abbiamo riscontrato, senza ombra di dubbio, che le rilevazioni fatte da una nostra lettrice sul quesito riguardante il problema di Cauchy erano fondate e che la risposta data come corretta, non poteva esserlo. Anzi abbiamo constatato che nessuna delle quattro risposte poteva essere corretta.

Nota del MI sugli errori

La nota 31124 del 29 agosto 2022 ha comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso A027 matematica e fisica, in quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errati i seguenti quesiti n. 15 e 33, i quali non prevedono alcuna risposta esatta tra le 4 opzioni proposte. Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Problema di Cauchy

Il testo del problema considerava una funzione y=f(x) come una soluzione di una equazione differenziale in un intorno U di x=0, chiedeva rispetto ai presupposti del problema di Cauchy quali delle seguenti quattro affermazioni potessero essere vere. Nessuna delle quattro affermazioni risultava vera, in sostanza erano tutte false, perché probabilmente c’era un evidente errore nella traccia.

Infatti la funzione ricavabile dal problema di Cauchy è senza dubbio una funzione composta del tipo: y= e^(arctg x), ma nessuna delle affermazioni successive avrebbe dato un risultato corretto. Si sarebbe potuto notare che se all’esponente della base (e) fosse stato attribuito il valore (tg x) allora una delle affermazioni successive avrebbe trovato collocazione. Quindi appare probabile che l’errore stia nell’avere impostato in modo non corretto il problema di Cauchy che, senza dubbio, dava per risultato y= e^(arctg x) e non y= e^(tg x). Per chi non si intende di matematica, vogliamo specificare che il problama di Cauchy consiste nel trovare la soluzione di una equazione differenziale di ordine n (nello specifico caso era solo del primo ordine), per cui la ricerca della soluzione non era nemmeno eccessivamente complessa, ma poi nessuna delle risposte si adattava alla soluzione trovata. Forse l’intento di chi ha prodotto tale quesito era quello di determinare una soluzione diversa, appunto quella di y= e^(tg x), ma generando l’errore nella proposta di equazione differenziale.