Concorsi personale scolastico, quali compensi per i commissari? Informativa sulla bozza di decreto

Concorsi personale scolastico, quali compensi per i commissari? Informativa sulla bozza di...

Il 16 ottobre scorso si è svolto un incontro di informativa sulla bozza di decreto che definisce i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM successivamente all’entrata in vigore del DL 75/2023, per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il decreto riporta anche i comenso spettanti al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate.

Secondo quanto riporta la FLC CGIL, questi sono i compensi base (lordo dipendente):

a) euro 1.600,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per il reclutamento del seguente personale: docente della scuola dell’infanzia e primaria; docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado; personale ATA appartenente al profilo di area B o categorie equiparate;

b) euro 1.800,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per il reclutamento del seguente personale: docente laureato degli istituti secondari di secondo grado; docente di istituti secondari di primo grado; personale ATA appartenente ai profili di area C e D o categorie equiparate;

c) euro 2.000,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al reclutamento dei dirigenti scolastici.

Tali compensi sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni è dovuto il medesimo compenso indicato sopra, ridotto del 50%.

Per i membri delle commissioni dei concorsi connessi all’attuazione del PNRR e al conseguimento dell’obiettivo PNRR M4C1-14 sono riconosciuti ulteriori compensi premiali al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei termini stabiliti dal Piano medesimo.

Invece, il compenso integrativo (lordo dipendente) previsto è il seguente:

Prova scritta:

euro 0,80 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi alla lettera a);

euro 1,00 per ciascun elaborato esaminato per i concorsi relativi alle lettere b) e c).

Prova orale: