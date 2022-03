Concorsi scuola 2022: quali sono e come partecipare?

Osservando ciò che succede nel mondo della scuola sembrerebbe che il 2022 sia l’anno dei concorsi per l’assunzione in ruolo dei docenti di scuola comune e di sostegno in tutti gli ordini di scuola.

Concorso scuola infanzia e primaria

Il suddetto concorso bandito con decreto 498 del 2020 dopo essere stato rinviato causa covid 19, nel mese di dicembre 2021 è stato avviato con le innovazioni introdotte dal decreto 73 del 25 maggio 2021 convertito nella legge 106 del 23 luglio 2021 con l’esecuzione della prova scritta e in atto è in via di espletamento con la prova orale.

Concorso scuola secondaria di primo e secondo grado

Il suddetto concorso bandito con decreto 499 del 2020, ha visto la sua ripresa il 5 gennaio 2022 con la pubblicazione del decreto dipartimentale n. 23 con il quale sono state recepite le innovazioni introdotte dal decreto73 convertito nella legge 106 del 2021. La procedura era successivamente portata avanti con la pubblicazione delle sedi di esame relativo alla prova scritta il cui inizio è fissato per il 14 marzo.

Concorso stem

Il concorso per le classi A020 fisica, A026 matematica, A027 matematica e fisica, A028 matematica e scienze, A041 scienze e tecnologie informatiche, conosciute come STEM, ha visto una sua prima procedura nel mese di luglio del 2021 consentendo ai candidati che avevano presentato domanda entro il 2020 di partecipare a detta procedura, successivamente nel febbraio 2022 è stata riaperta una nuova procedura al fine di consentire ai neolaureati di partecipare alla procedura specifica, considerato che su tali discipline risultano molte sedi vacanti.

Concorso abilitante

Nel 2020 con il decreto n° 497 era stato bandito una Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, detto concorso sembra essere caduto nel dimenticatoio. A oggi non è dato sapere nulla.

Concorso educazione motoria

La legge 234 sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 al comma 109 prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte. Su detto concorso si aspetta la data d’inizio della procedura attraverso l’indicazione delle sedi dove effettuare la prova scritta.

Concorso IRC

Detto concorso sembrava dovesse essere espletato entro il mese di dicembre del 2021, ma con la legge mille proroghe è stata rinviata la procedura entro il dicembre del 2022.

Concorso straordinario docenti con 36 mesi di servizio

Detto concorso, doveva svolgersi entro il 31 dicembre del 2021, così come aveva previsto l’art. 9 bis della legge 106 del 23 luglio 2021, ma con il decreto mille proroghe dovrebbe svolgersi entro il 15 giugno del 2022.