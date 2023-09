Concorsi scuola, acquista il manuale di legislazione scolastica Gruppo Spaggiari

Il Manuale si propone come un percorso iniziatico di preparazione ai concorsi in cui è richiesta la conoscenza della normativa relativa al settore Istruzione.

A chi è rivolto?

A Dirigenti Scolastici e ad aspiranti tali, che vogliono far luce sulla complessità delle relazioni con l’utenza, sulla sempre più accesa conflittualità nei rapporti con i collaboratori e le famiglie e sulla proliferazione delle competenze amministrative attribuite alle Istituzioni Scolastiche.

Il manuale è utile anche ad aspiranti dirigenti tecnici, collaboratori dei DS, ma anche ai docenti che devono affrontare dei concorsi nel mondo dell’Istruzione e devono approcciarsi a un linguaggio nuovo a volte oscuro.

Perché scegliere il Manuale di Legislazione Scolastica di Gruppo Spaggiari?

Il volume è curato con estrema completezza da Laura Paolucci e Lorenzo Capaldo, due massimi esperti in materia di Legislazione del settore Istruzione.

Laura Paolucci è in servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma; ha una consolidata esperienza sulla formazione giuridica di funzionari e dirigenti pubblici, con particolare attenzione al mondo della scuola. E’ responsabile scientifico del servizio LexForSchool di Gruppo Spaggiari, che costituisce la più grande raccolta esistente di giurisprudenza e normativa scolastica.

Lorenzo Capaldo è avvocato dello Stato a Trieste. Ha maturato una profonda esperienza nel settore della scuola, con particolare riferimento alle controversie infortunistiche, lavoristiche e sindacali. Si occupa anche di formazione e aggiornamento per i quadri e i dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Cosa imparerai?

L’ambizione è fornire, con lessico volutamente semplificato, delle chiavi interpretative e di approccio sistemico, in modo da consentire, in particolar modo a chi prepara concorsi nel settore Istruzione, di trovare informazioni utili ai variegati interrogativi che la vita professionale non mancherà di proporre.

Acquistalo su Amazon

http://bit.ly/45LmWc8

O su Scuolashop

https://web.spaggiari.eu/shop/prodotti/manuale-di-legislazione-scolastica-in-uscita-marzo-2023

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO