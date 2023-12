Concorsi scuola, bando dirigenti tecnici ancora non pubblicato: il corso di preparazione e il simulatore per i quiz

In vista della pubblicazione del bando del concorso per dirigenti tecnici, che potrebbe avvenire a breve, è possibile prepararsi per sostenere le prove con un utilissimo simulatore con oltre 3.000 quiz con cui esercitarsi sulle materie d’esame.

Come abbiamo scritto, complessa appare la vicenda del concorso per dirigenti tecnici: la vicenda dei controlli sui diplomifici ha costretto il ministro ad annunciare che bisogna assumere altri dirigenti tecnici, ma il numero annunciato (146) è esattamente quello già previsto da anni.

E così al ministero si sta pensando di aumentare il numero, ma per fare questo bisogna rifare i conti e, soprattutto, stanziare altri soldi. Già si parla, quindi, si aspettare la prossima legge finanziaria per rivedere le assunzioni di dirigenti tecnici. In pratica il bando potrebbe slittare ai primi mesi del 2024 e, poiché questo è un concorso ancora più complesso di quello per dirigenti scolastici, le prime assunzioni potrebbero arrivare nel 2027 (ma bisognerà essere molto fortunati).

Il corso

In attesa del concorso per il reclutamento di nuovi dirigenti tecnici, La Tecnica della Scuola in collaborazione con MeB Formazione propone un corso di formazione per affrontare le prove costituito da 12 moduli composti da videolezioni e risorse fruibili on line 24 ore su 24 sulla piattaforma e-learning di MeB Formazione.

Materiali didattici forniti in piattaforma

21 presentazioni multimediali

Schede, prospetti e materiale di approfondimento

21 videolezioni della durata complessiva di 20 ore

300 quiz a risposta multipla specifici per Dirigente Tecnico

Repertorio normativo organizzato e continuamente aggiornato

Esempi di relazioni ispettive, pareri e rapporti di valutazione ispettivi

1 videoconferenza personalizzata della durata di 30 minuti

Il simulatore

Nel corso è compreso un “Simulatore per la prova preselettiva al concorso”, una banca dati di oltre 3.000 quesiti aggiornati alle normative attuali.

Il corso propone da un lato un approccio sistematico e strutturato alla normativa scolastica e agli ordinamenti e dall’altro un orientamento per acquisire la visione propria del Dirigente Tecnico, affrontando in profondità temi come la valutazione di sistema, l’attività ispettiva nei suoi molteplici aspetti, l’attività di studio, la consulenza e il supporto all’Amministrazione.

Potranno partecipare docenti, dirigenti scolastici, rettori dei convitti nazionali, dirigenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. Si potrà accedere con il diploma di laurea e il requisito di 10 anni di servizio svolto.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Come affrontare i quesiti della prova scritta

Le discipline Stem nella revisione del PTOF

Dai nuovi moduli di orientamento all’e-portfolio nella scuola di primo grado

Valutare con l’intelligenza artificiale generativa

Attività Steam con carta, cartone e coding

Mi fido di te. Giochi cooperativi per una classe inclusiva

La sociometria in campo educativo

Insegnare soddisfatti

Il Digital Storytelling per una didattica condivisa e partecipata

Educare alle competenze sociali a scuola