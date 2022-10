Concorsi scuola e CFU da integrare: quello che c’è da sapere

Torna l’appuntamento con la rubrica A domanda risponde del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara. L’argomento di oggi è dedicato a chiarire alcuni aspetti dei concorsi scuola.

DOMANDA n. 1

Chi è entrato in ruolo attraverso il concorso straordinario bis dovrà acquisire entro l’anno scolastico 2022-2023 5 CFU oltre i 24 CFU in ambito didattico-pedagogico e sociologico?

RISPOSTA

Il docente che è entrato in ruolo o entrerà in ruolo tramite il concorso straordinario bis, dovrà completare il suo iter concorsuale svolgendo un corso di formazione di 40 ore, pari a 5 CFU in ambito didattico-pedagogico, di sociologia generale e di pedagogia sperimentale. Tali competenze acquisite nel corso di formazione, verranno valutate tramite prova di esame finale. Se la prova non dovesse essere superata viene preclusa tutta la procedura per il ruolo definitivo.

DOMANDA n. 2

Quali sono i requisiti per potere partecipare al concorso per dirigenti scolastici?

RISPOSTA

Può partecipare al concorso per dirigente scolastico, il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti: essere assunto con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali; essere stato confermato in ruolo con superamento anno di prova; essere in possesso del titolo di studio idoneo (laurea magistrale); aver svolto 5 anni di servizio; essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.

DOMANDA n. 3

Chi possiede i 24 CFU potrà accedere ai concorsi a cattedra senza il bisogno di acquisirne 30 o addirittura 60 CFU?

RISPOSTA

Coloro che abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Ciò evidentemente senza dover conseguire i 30 CFU previsti dalla riforma (60 CFU a partire dal 2025). Per coloro che non sono riusciti ad acquisire 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, solo fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Dopo il 31 dicembre 2024 servono 60 CFU.