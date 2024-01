Concorsi scuola, il portale inPA diventa anche una App Mobile disponibile su Play Store e App Store

Candidarsi per un concorso pubblico non è mai stato così semplice. In un comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Pubblia Amministrazione viene annunciata l’uscita della nuova App Mobile di inPA, il portale del reclutamento della Pubblica amministrazione, ora disponibile su Play Store e App Store.

L’applicazione è stata sviluppata dal Dipartimento della Funzione pubblica, su indicazione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, anche in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

Il nuovo canale consente di conoscere le opportunità di lavoro offerte dalle pubbliche amministrazioni, scegliere bandi e avvisi di proprio interesse e candidarsi direttamente sul proprio smartphone con pochi click.

I bandi di concorso e gli avvisi di ricerca di professionisti ed esperti pubblicati sulla piattaforma online inPA sono più di 13 mila. Tra questi anche i bandi recentemente pubblicati dei concorsi per docenti e per dirigenti scolastici.

Come utilizzare l’App?

Dopo aver scaricato l’applicazione sullo smartphone, le modalità di accesso dalla pagina iniziale sono due: come ospite o come utente già registrato.

Usando poi l’autenticazione digitale si accede all’area dedicata da cui visualizzare la mappa delle offerte.

Nell’area personale è possibile vedere e candidarsi per le diverse offerte di lavoro presenti che, tramite una mappa interattiva, possono essere visualizzate Regione per Regione e Provincia per Provincia.

Link al portale inPA dove scaricare l’app: https://www.inpa.gov.it/inpa-e-anche-unapp-mobile/