Concorso 24 mesi ATA 2023/24: domanda cartacea per riconoscimento dei giorni dal 16 aprile – SCARICA MODELLI

Concorso 24 mesi ATA 2023/24: domanda cartacea per riconoscimento dei giorni dal...

Con la nota 106348 dell’11 luglio 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che dal 12 al 17 luglio 2024 è possibile compilare domanda cartacea per inserimento nelle graduatorie provinciali “24 mesi”, al fine di ottenere il riconoscimento dei giorni dal 16 aprile alla effettiva stipula del nuovo contratto (sia per chi con questo riconoscimento giuridico matura i 24 mesi, sia per chi vorrà aggiornare il servizio inserendo anche questi giorni).

La Flc Cgil mette a disposizione dei docenti i modelli cartacei per inserimento nella graduatoria provinciale e per la scelta delle 30 scuole (allegato g) riguardanti il concorso 24 mesi Ata.

Ecco i modelli da scaricare:

Modello B1 – Allegato H – Allegato F – Allegato G

Questi modelli vanno trasmessi all’ambito territoriale di competenza, secondo le modalità indicate dagli stessi nelle note pubblicate (peo, pec, brevi manu o per raccomandata a/r).