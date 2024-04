Concorso 24 mesi Ata, nell’istanza non c’è da dichiarare il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Un aspirante del personale Ata che ha già un servizio di 23 mesi e 16 giorni prestato nelle scuola statali nel profilo di assistente amministrativo, ci chiede se ha titolo ad inserirsi nelle graduatorie provinciali 24 mesi e quanti punti avrebbe avendo, oltre il servizio suddetto, un anno di servizio militare, un attestato di addestramento professionale per la dattilografia e una laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento. Ci chiede anche se tra i requisiti di accesso nella graduatoria 24 mesi Ata c’è anche la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Fa presente di avere un diploma di maturità di 60/60 del liceo classico del 1988.

Requisito per inserimento nella graduatoria 24 mesi

Per assitente amministrativo il requisito principale è il diploma di maturità della scuola secondaria di secondo grado.

Per essere ammessi al concorso 24 mesi, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza

fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

Quindi le modalità di accesso sono tre, nel caso della domanda posta alla nostra redazione, la modalità C) è quella prevista, in quanto avendo adesso raggiunto i 23 mesi e 16 giorni di servizio, si comprende che non possa essere stato già presente nella graduatoria 24 mesi, ma eventualmente in quella di terza fascia di circolo e istituto.

Per cui l’ultimo requisito per entrare in tale graduatoria provinciale è quello di avere una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non è titolo di accesso per la graduatoria 24 mese e nemmeno un titolo che dà alcun punteggio.

Punteggio da calcolare

Il titolo di diploma preso con il massimo del punteggio dà diritto a 10 punti, la laurea vecchio ordinamento dà diritto a 2 punti, l’attestato di addestramento professionale per la dattilografia dà diritto a 1 punto, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali, ovvero 0,60 e il servizio prestato per 23 mesi e 16 giorni vale 12 punti. In totale l’aspirante assistente amministrativo entra in graduatoria provinciale 24 mesi con 25,60 punti.