Concorso 24 mesi ATA, scelta delle sedi fino al 3 agosto

Il M.I. ha trasmesso la nota 1616 del 10 luglio 2020 con la quale ha comunicato agli Uffici Scolastici regionali l’apertura, da oggi, 13 luglio, delle funzioni per la compilazione dell’allegato G per la scelta delle 30 sedi scolastiche delle graduatorie di istituto di prima fascia del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. graduatorie 24 mesi ATA).

Le domande vanno trasmesse esclusivamente tramite Istanze on-line e le funzioni saranno disponibili fino al 3 agosto.

La nota precisa che le informazioni relative alle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti sono già state valutate dalle competenti strutture territoriali.

Qualora l’aspirante, accedendo all’istanza, riceva il messaggio “Aspirante non presente nelle gradutorie permanenti del personale ATA, non è possibile procedere con l’acquisizione delle sedi”, o altri messaggi di errore, dovrà rivolgersi all’ufficio che ha curato la presa in carico e la valutazione della domanda.