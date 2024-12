Concorso a cattedra PNRR 2: se si sono superate le prove del concorso 2023 anche senza essere vincitori si riceveranno 12,50 punti

Una docente incaricata da GPS per l’anno scolastico 2024/2025 e che ha terminato il concorso ordinario 2023 per la classe di concorso A012 (italiano e storia), ci chiede, avendo superato la prova scritta del concorso con 85/100 e la prova orale con 98/100, ma non essendo risultata inserita nella graduatoria di merito dei vincitori, se potrà dichiarare questo titolo nel concorso PNRR 2, che scade il prossimo 30 dicembre 2024, per la medesima classe di concorso.

Titoli aggiuntivi oltre il titolo di accesso

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli aggiuntivi oltre il titolo di accesso per il concorso a cattedra PNRR 2 del 2024, c’è la sezione B dell’Allegato B al DM 205 del 26 ottobre 2023. In tale Allegato B, al punto B.4.1 è scritto che l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto ha una valutazione pari a punti 12,50.

Quindi la docente che concorre per la classe di concorso AS12 ex A012, avendo superato le prove del concorso ordinario PNRR 2023 con voto 85/100 la prova scritta e 98/100 la prova orale, pur non esendo entrara nella graduatoria di merito dei vincitori, può dichiarare nel punto B.4.1 della sezione titoli, nella compilazione della domanda per partecipare al concorso PNRR 2, il superamento delle prove del precedente concorso.

È importante ricordare che al comma 1 dell’art.8 del bando di concorso a cattedra PNRR 2 è scritto: “Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento

per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli“. Quindi il massimo del punteggio riservato ai titoli è di 50 punti.