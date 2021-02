Concorso a Dirigente Tecnico: a che punto siamo?

Il bando del concorso per titoli ed esami a dirigente tecnico sembrava in dirittura d’arrivo con l’autorizzazione del Parlamento del 29 ottobre del 2020, ma ancora una volta, con il Decreto Milleproroghe del 4 gennaio 2021, ha subito un ulteriore rinvio a seguito del quale dovrebbe essere bandito entro dicembre 2021.

Sarà bandito o rinviato nuovamente?

Sta al neo Ministro Patrizio Bianchi far ripartire non solo i concorsi ordinari per il personale docente, fermi da circa otto mesi, ma anche predisporre il bando per il concorso per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico.

Il bando quali comparti ispettivi prevede?

Il bando, che aspetta da tempo la sua emanazione per il completamento dell’organico di tutti i posti rimasti vacanti, riguarda:

il comparto della scuola infanzia e primaria,

il comparto della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Chi può partecipare al concorso per titoli ed esami per ispettore tecnico?

Per i posti relativi ai due comparti possono partecipare:

i dirigenti scolastici;

i docenti di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno 10 anni nello specifico settore.

Qual è la funzione ispettiva nella scuola autonoma?

La funzione ispettiva “concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative”.