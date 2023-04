Concorso CinemAmbiente Junior e proroga per l’invio degli elaborati nell’ambito del Piano Cinema e immagini per la scuola

Prorogata al prossimo 30 giugno la scadenza per l’invio delle opere realizzate nell’ambito del Piano nazionale “Cinema e Immagini per la Scuola” (Cips) al fine di partecipare alla Giornata Nazionale del Cinema a Scuola, iniziativa promossa dal ministeri della Cultura e dell’Istruzione e che si svolgerà in autunno con tre giornate rivolte a docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore (registi, attori, produttori, distributori), nel corso delle quali si terranno seminari, lectiones magistrales, laboratori e anteprime nazionali.

Educazione visiva in ambito scolastico e prodotti audiovisivi da potere visionare durante la prossima edizione della Giornata nazionale del cinema a scuola

L’evento intende fornire un’importante occasione di formazione sull’educazione visiva in ambito scolastico, ma soprattutto si pone l’obiettivo di promuovere e valorizzare le opere audiovisive realizzate dalle istituzioni scolastiche nonché dagli enti nell’ambito del suddetto Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (l’obiettivo del CiPS è quello di sfruttare il cinema come occasione per educare i giovani e contribuire all’alfabetizzazione audiovisiva).

Requisiti di partecipazione per l’invio di elaborati audiovisivi, che possono essere di varie tipologie, cortometraggio, mediometraggio, lungometraggio, serie web, videogame, ecc., nonché avere qualunque durata: possono candidarsi per la visione durante la Giornata nazionale gli enti e le istituzioni scolastiche beneficiarie di un finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola di qualunque edizione e per qualunque Bando.

Le opere audiovisive già presenti sul portale cinemaperlascuola.istruzione.it, nella sezione Progetti Cips, con link YouTube o Vimeo per la visione pubblica, saranno automaticamente inserite nell’elenco delle opere visionabili.

Se non si è ancora provveduto a inviare il proprio elaborato è possibile candidarlo compilando la scheda predisposta in formato pdf e firmata dal legale rappresentante dell’ente beneficiario, inviando all’indirizzo mail [email protected] entro il 30 giugno, unitamente ad una versione in word della stessa scheda.

Le opere audiovisive già presenti sul portale o pervenute entro il suddetto termine potranno essere visionate presso specifiche postazioni per tutta la durata dell’evento. Inoltre, una selezione dei prodotti audiovisivi ritenuti particolarmente meritevoli potranno essere proiettati in una sala cinematografica dedicata.

Per richieste di informazioni è possibile scrivere a [email protected] .

Concorso per alunni “CinemAmbiente Junior”: cortometraggi a tema ambientale

Sempre su https://cinemaperlascuola.istruzione.it/ si legge che è ancora possibile iscriversi alla IV edizione del concorso nazionale Cinemambiente Junior, la competizione di cortometraggi, della durata massima di 10 minuti, a tema ambientale realizzati dagli alunni delle scuole italiane di ogni ordine e grado.

La partecipazione al concorso è gratuita e sarà possibile iscriversi online entro il 30 aprile 2023.

Il concorso Cinemambiente Junior, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano nazionale “Cinema e Immagini per la Scuola”, si propone di sensibilizzare i giovani ai temi ambientali stimolando la curiosità, la riflessione e le competenze tecnico-artistiche degli studenti attraverso l’elaborazione creativa e originale di un cortometraggio.

Nel sito è evidenziato che obiettivi principali sono: sviluppare nei giovani la sensibilità e il pensiero critico, la capacità di osservazione e la creatività; avvicinare i giovani alle tematiche ambientali; suscitare partecipazione nei confronti del patrimonio ambientale nazionale e più in generale del pianeta Terra; sviluppare le competenze comunicative e la capacità di collaborare in vista della realizzazione di un progetto condiviso; stimolare la creazione di nuove forme di comunicazione ambientale attraverso l’uso dei linguaggi audiovisivi.

E per promuovere azioni e comportamenti ecosostenibili viene suggerito di rappresentare i problemi ambientali che i giovani sentono più vicini: consumi energetici, inquinamento atmosferico, valorizzazione del paesaggio, riciclo dei rifiuti, ‘green economy’, sviluppo sostenibile, biodiversità, natura, cambiamenti climatici.

Il concorso è articolato in tre sezioni: cortometraggi delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I grado e delle scuole secondarie di II grado.

Per maggiori informazioni: [email protected] – tel. 011- 8138819.