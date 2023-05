Concorso D. S. 2017, candidati ricorrenti in attesa del decreto

Gli aspiranti dirigenti scolastici, che hanno presentato ricorso avverso il concorso indetto nel 2017, sono in attesa del decreto previsto dalla legge n° 14 del 23 febbraio 2023 entrata in vigore il 29 febbraio 2023 e che doveva essere emanato entro la fine di aprile, alfine di conoscere le date di svolgimento delle prove, le sedi, il programma, le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione, la relativa prova finale e il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti.

Chi può partecipare al corso intensivo

Al corso intensivo, con carattere selettivo, della durata di 120 ore e con prova finale, potranno partecipare i candidati che alla data del 29 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge n° 14, abbiano in corso un ricorso giurisdizionale, presentato nei termini di legge, per i seguenti motivi:

• Mancato superamento della prova scritta del concorso per D.S. bandito nel 2017;

• Mancato superamento della prova orale del predetto concorso;

• Aver superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se in seguito caducato.

Prove previste

Per accedere al corso intensivo di formazione, sia i candidati che non hanno superato la prova scritta sia i candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale ma ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se in seguito caducato, devono superare con un punteggio pari ad almeno 6/10, una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; mentre i candidati che hanno superato la prova scritta, ma non la prova orale, devono superare una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

Corso intensivo e graduatoria finale

I candidati che superano le suddette prove dovranno affrontare un corso di formazione della durata di 120 ore con prova finale, superata la quale saranno inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso del 2017, ancora in vigore.

Immissioni in ruolo

Le immissioni in ruolo avverrà per il 40% dei posti liberi e disponibili annualmente fino a esaurimento della graduatoria, mentre il 60% sarà destinato ai vincitori del concorso per titoli ed esami.