Concorso dirigente scolastico prepariamoci insieme alla prova preselettiva

Il concorso ordinario per diventare Dirigente Scolastico, recentemente indetto con il Decreto Direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023, ha suscitato notevole interesse. In forza dell’altissimo numero di domande presentate, la prova scritta sarà preceduta, in ciascuna Regione, dalla prova preselettiva.

Ogni candidato sosterrà tale prova, unica per tutto il territorio nazionale, all’interno della Regione per la quale ha presentato domanda di partecipazione, nella sede individuata dall’Ufficio scolastico regionale competente.

Data, ora e sede di svolgimento della prova preselettiva saranno rese note almeno quindici giorni prima del suo svolgimento sul sito degli Uffici scolastici regionali e sul Portale INPA.

Come prepararsi al concorso?

Le Edizioni Guerini propongono un manuale per la preparazione al Concorso Dirigenti Scolastici firmato da professionisti del settore scolastico come Antonello Giannelli (attuale Presidente di ANP – Associazione Nazionale Presidi), Raffaella Briani e Sandra Scicolone (entrambe dirigenti scolastiche, entrambe componenti dello staff nazionale ANP). Il volume, in linea con il Regolamento n. 194/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si propone come guida completa per la preparazione al concorso affinché il candidato possa essere adeguatamente guidato in ogni sua fase, dalla prova preselettiva fino a quella orale.

Il testo permette una rapida individuazione delle informazioni e dei documenti più importanti per comprendere il bagaglio di conoscenze che il dirigente scolastico deve possedere, nonché una raccolta di pratiche indicazioni su come affrontare al meglio tale complesso ma affascinante lavoro.

Il manuale, inoltre, offre una ricca espansione online, completa e aggiornata, con sezioni collegate a ciascuna area tematica. In particolare, essa contiene una sottosezione dedicata ai documenti la cui conoscenza è indispensabile in vista della prova preselettiva, al fine di facilitare il primo, cruciale approccio al Concorso.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO