Concorso dirigente tecnico. Le procedure dovevano concludersi a dicembre 2021. Quando uscirà il bando?

Il concorso per dirigente tecnico si sarebbe dovuto concludere entro fine anno, come stabilito dal decreto Milleproroghe. In realtà le procedure concorsuali sono ancora da bandire e ormai – si teme – è probabile che la pubblicazione del bando slitti al nuovo anno, di rinvio in rinvio.

Ricordiamo, infatti, che il bando del concorso per titoli ed esami a dirigente tecnico sembrava già in dirittura d’arrivo con l’autorizzazione del Parlamento del 29 ottobre del 2020, prima di subire l’ulteriore rinvio reso ufficiale dal Milleproroghe.

La partita potrebbe giocarsi anche in legge di bilancio, che, lo ricordiamo, è alla base di una manovra finanziaria non ancora definitiva, che potrebbe vedere l’ingresso di un emendamento a definire, finanziare e calendarizzare il concorso per dirigente tecnico. Ad ogni modo, probabilmente, sarà il 2022 a portarci novità a riguardo.

Quanti posti verranno messi a bando?

Ad oggi il contingente complessivo è di 191 unità nell’ambito delle quali sono solo una cinquantina i posti già coperti. Per il resto servirà la selezione. Si stima che 59 nuovi dirigenti tecnici dovrebbero entrare in ruolo entro il 2022 e ulteriori 87 nel 2023, per un totale di 146 unità.

Chi può partecipare al concorso?

Al concorso sono ammessi:

i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali;

delle istituzioni scolastiche statali; il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, confermato in ruolo, che sia in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, e che abbia maturato un’anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno 10 anni.

Prepararsi al concorso

Le prove del concorso riguarderanno gli aspetti giuridici e amministrativi presenti in qualsiasi procedura di reclutamento di personale dirigenziale e in particolare le specificità della professione, nonché i casi concreti con i quali deve misurarsi quotidianamente il Dirigente Tecnico.

