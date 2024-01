Concorso dirigenti 2024, Flc Cgil: il lodevole servizio nella scuola equivale al servizio senza demerito

“Facendo seguito alla nostra richiesta il MIM chiarisce ciò che per noi era scontato: il servizio lodevole non deve essere attestato. Pertanto non è più necessario acquisire alcuna attestazione estranea alla normativa scolastica. Da domani la piattaforma per l’acquisizione delle domane di partecipazione al concorso per dirigente scolastico sarà aggiornata. Prendiamo atto con soddisfazione dei chiarimenti pervenuti dal Ministero che vanno nella direzione delle semplificazione delle procedure da noi richiesta”.

Lo comunica la Flc Cgil in una nota.

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, che significa?

Di recente diversi docenti che stanno partecipando al concorso scuola 2024 ci hanno domandato cosa volesse dire la frase presente nel form della compilazione nei titoli di preferenza “Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche“. A rispondere è il nostro esperto, il prof Lucio Ficara:

Per lodevole servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione (non nella Pubblica Amministrazione) per non meno di un anno, si intende un servizio prestato a scuola (come docente o anche personale Ata) per la durata di un anno scolastico senza avere ricevuto nessuna nota di demerito o sanzione disciplinare.

Sulla preferenza riferita al “lodevole servizio” prestato per non meno di un anno nell’ambito del Ministero che ha bandito il concorso, sulle prossime tappe del concorso, si è occupata la diretta della Tecnica risponde live di ieri, 9 gennaio 2024.

RIVEDI LA DIRETTA