Concorso dirigenti scolastici 2023, ci sarà la preselettiva? Le risposte alle vostre domande

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla compilazione della domanda di partecipazione dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici.

1) Sono un docente di ruolo che non ha ancora superato l’anno di prova, potrò fare domanda di partecipazione al concorso per dirigente scolastico?

Tra i requisiti per partecipare al concorso per dirigente scolastico c’è anche quello di avere superato l’anno di prova per la docenza di ruolo in un qualsiasi ordine o grado di istruzione. Inoltre ci vuole un’anzianità di servizio tra ruolo e pre-ruolo di almeno 5 anni.

2) Per accedere alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici si deve superare una prova preselettiva?

L’eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, si svolgerà qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso. La prova preselettiva è composta da 50 quesiti a risposta multipla, computer based, in 75 minuti di tempo.

3) Quanti posti sono stati messi a bando per il concorso ordinario per dirigenti scolastici? Quando scadono i termini di presentazione della domanda?

I posti previsti dal bando sono 587. La scadenza per presentare la domanda, dal 19 dicembre, è fissata alle ore 23:59 del 17 gennaio 2024.