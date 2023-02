Concorso dirigenti scolastici 2023: gli argomenti da conoscere per affrontare la prova preselettiva punto per punto

Il Regolamento sul concorso per dirigenti scolastici pubblicato nel mese di dicembre 2022 sancisce che la prova preselettiva sarà effettuata nel caso in cui il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso.

La prova preselettiva

La prova preselettiva è strutturata in 50 quesiti a risposta multipla, ed è finalizzata ad accertare le conoscenze dei candidati sugli argomenti del programma previsto dal comma 2 dell’art. 7 del Regolamento del 22 dicembre 2022 con il quale vengono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Gli argomenti da conoscere in riferimento ai punti indicati dal Regolamento

Punto a): “Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare riferimento ai processi di riforma in atto”.

I quesiti riguarderanno:

Le norme generali sul sistema educativo di istruzione e formazione. L’ordinamento degli studi in Italia dalla scuola dell’infanzia al primo ciclo di istruzione e al secondo ciclo di istruzione. L’istruzione per gli adulti e l’apprendimento permanente. I processi di riforma in atto (dalla legge 107 ad oggi).

Punto b): “Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali”.

I quesiti riguarderanno:

Le organizzazioni complesse e la loro leadership. Il management pubblico e il management scolastico. La pianificazione strategica e la gestione della conoscenza. La responsabilità del bilancio sociale, i sistemi di controllo e il controllo di gestione. La comunicazione interpersonale pubblica e istituzionale. I portatori d’interessi e le relazioni Scuola-Famiglia.

Punto c): “Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del rapporto di autovalutazione e del piano di miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio”.

I quesiti riguarderanno:

Processi di programmazione delle istituzioni scolastiche: dal Piano dell’Offerta Formativa al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le caratteristiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ampliamento dell’Offerta Formativa. Processi di gestione delle istituzioni scolastiche: il ruolo della dirigenza scolastica e il relativo rapporto di lavoro, la gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Processi di valutazione delle istituzioni scolastiche: la struttura del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e l’elaborazione e i contenuti del Rapporto di Autovalutazione della scuola. Processi di miglioramento delle istituzioni scolastiche (PdM).

Punto d): “Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica all’interno di una adeguata progettazione pedagogica”.

I quesiti riguarderanno:

Organizzazione degli ambienti di apprendimento. Principi generali e quadro teorico di riferimento con particolare riferimento a inclusione scolastica, innovazione digitale, processi di innovazione nella didattica.

Punto e): “Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico”.

I quesiti riguarderanno:

Il rapporto di impiego alle dipendenze della PA. Inquadramento normativo del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA. Diritti sindacali e contrattazione collettiva. Il rapporto di impiego alle dipendenze della PA. La gestione del personale e la disciplina giuridica del rapporto di lavoro. Il dirigente pubblico e dirigente scolastico: profili generali delle competenze dirigenziali e funzioni e competenze del dirigente scolastico.

Punto f): “Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici”.

I quesiti riguarderanno:

La valutazione e l’autovalutazione del personale. La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione, nel secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di specializzazione tecnica post diploma. Le indagini nazionali ed internazionali, gli enti di ricerca, i documenti di riferimento europei. La valutazione delle istituzioni scolastiche.

Punto g): “Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la PA e in danno di minorenni”.

I quesiti riguarderanno:

Elementi di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico. Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico. Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la PA e in danno di minorenni.

Punto h): “Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali”.

I quesiti riguarderanno:

Il sistema della contabilità pubblica. La gestione finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche e la loro rendicontazione. I contratti.

Punto i): “Sistemi educativi nei paesi dell’Unione europea”.

I quesiti riguarderanno:

Gli aspetti strutturali generali dei sistemi educativi nei paesi europei. Il personale (docenti e dirigenti scolastici). La valutazione della scuola. I programmi d’insegnamento delle lingue straniere, l’educazione alla cittadinanza europea, la lotta all’abbandono precoce.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

Il corso sul diritto penale e le responsabilità del Ds

Sempre in ottica di preparazione per il concorso per dirigenti scolastici La Tecnica della Scuola organizza anche il webinar Diritto penale e responsabilità del dirigente scolastico, a cura di Dino Caudullo, previsto per il 28 febbraio.

Il corso sulla gestione del contenzioso e le incompatibilità del personale scolastico

Sempre in ottica di preparazione per il concorso per dirigenti scolastici La Tecnica della Scuola organizza anche il webinar La gestione del contenzioso e le incompatibilità del personale scolastico, a cura di Dino Caudullo, previsto per il 22 marzo.