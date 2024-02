Concorso dirigenti scolastici: 43 concorrenti per ogni posto, in Campania 105 e in Piemonte 22; 3 concorrenti in media per ogni scuola

Sono quasi 25mila i concorrenti che intendono cimentarsi nelle prove del concorso ordinario per dirigenti scolastici.

I posti in ballo sono poco meno di 600, uno ogni 43 partecipanti.

Ma se si analizzano attentamente i dati si scoprono aspetti interessanti.

In alcune regioni il rapporto fra posti e concorrenti e molto inferiore a 43, mentre in altre è persino più del doppio.

In Piemonte i partecipanti sono meno di 25 per ogni posto disponibile; in Lombardia si arriva appena a 27.

In Sicilia si sfiorano i 100 candidati per ogni posto a concorso, il tetto dei 100 si supera sia in Campania sia in Calabria.

Ma, mediamente, per ogni istituzione scolastica quanti sono i partecipanti?

A livello nazionale sono poco più di 3 (abbiamo infatti 25mila candidati per 7.800 scuole).

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione al famoso “mezzo pollo a testa” di cui parlava Trilussa.

In Toscana e nel Lazio abbiamo un candidato ogni (quasi) 4 istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale.

In Sardegna il valore si dimezza, mentre in Liguria si contano 270 concorrenti a fronte di 180 istituzioni scolastiche.

Non si tratta solo di “curiosità” statistiche ma di numeri che in qualche misura indicano, di fatto, una maggiore o minore probabilità di superare il concorso e di entrare in ruolo come dirigente scolastico.



POSTI CONCORRENTI RAPPORTO

CONCORRRENTI

POSTI ISTITUZIONI

SCOLASTICHE RAPPORTO I.S.

CONCORRENTI Abruzzo 12 632 53 187 3,4 Calabria 11 1.130 103 355 3,2 Campania 34 3.559 105 959 3,7 Emilia Romagna 28 1.159 41 521 2,2 Friuli V. Giulia 11 301 27 163 1,8 Lazio 50 2.760 55 712 3,9 Liguria 6 270 45 180 1,5 Lombardia 155 4.031 26 1115 3,6 Marche 14 583 42 224 2,6 Piemonte 65 1.456 22 527 2,8 Puglia 32 2.081 65 620 3,4 Sardegna 11 494 45 265 1,9 Sicilia 26 2.476 95 792 3,1 Toscana 54 1.726 32 459 3,8 Umbria 5 265 53 138 1,9 Veneto 72 1.981 28 585 3,4 TOTALE 586 24.944 43 7802 3,2