Concorso dirigenti scolastici e concorso docenti, come prepararsi al meglio?

Concorso Dirigenti Scolastici. Edizione 2023 proposto dalle Edizioni Guerini è una guida valida ed esperta, garantita dagli autori, professionisti del settore educativo e amministrativo: Antonello Giannelli, attuale Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Raffaella Briani e Sandra Scicolone, dirigenti scolastiche e membri di ANP.

La nuova versione del manuale, edizione 2023, è aggiornata alle numerose e rilevanti novità legislative oltre che ad approfondimenti utili:

– le disposizioni della Legge di bilancio 2023 di interesse per il settore scolastico,

– il nuovo codice dei contratti pubblici,

– le novità in materia di sicurezza,

– le recenti direttive del PNRR,

– consigli pratici per il superamento delle prove concorsuali sia scritte che orali,

– un ampio inquadramento della funzione dirigenziale,

– spunti di riflessione critica sull’attività propria del dirigente delle scuole,

– l’innovazione digitale, l’inclusione scolastica e i processi di innovazione della didattica.

Il manuale, inoltre, è arricchito da un’espansione online ricca di materiali aggiuntivi e approfondimenti normativi.

I manuali del Concorso a cattedra per Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria delle Edizioni Guerini risultano un efficace strumento di preparazione ai concorsi grazie ad alcuni punti di forza:

– i volumi sono strutturati per Unità di Apprendimento (UDA), in cui la teoria si accompagna a proposte di lavoro reali,

– presentano esempi pratici di esperienze di apprendimento significativo,

– insegnano a progettare UDA,

– con contributi di professionisti del mondo della scuola,

– arricchiti da webinar di approfondimento online.

I volumi destinati agli aspiranti docenti delle scuole di ogni ordine e grado, e suddivisi in ambiti disciplinari per la scuola secondaria, sono aggiornati alle nuove esigenze della didattica e accompagnano la preparazione in modo chiaro e innovativo.

