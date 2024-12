Concorso dirigenti scolastici, ecco i quadri di riferimento per la prova orale

Con avviso del 12 dicembre 2024 il MIM ha comunicato che per la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per il

reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” sono confermati quelli già indicati per la prova scritta e raggiungibili al link https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/QDR+prova+scritta+9+ottobre+2024.pdf/3266b179-f0c9-a397-255c-c6106527fd59?t=1728567213737.

Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/concorso-dirigenti-scolastici-2023.

L’AVVISO

QUADRI DI RIFERIMENTO