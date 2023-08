Concorso dirigenti scolastici ordinario e riservato, Dirigentiscuola: “bandi entro la fine di settembre”

Il sindacato Dirigentiscuola, rappresentato dal Presidente Fratta e dal Vicepresidente Nuzzaci, attraverso un comunicato, ha fatto sapere di aver incontrato oggi, 29 agosto, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il Ministro ha dichiarato che la pubblicazione dei due bandi avverrà entro la fine di settembre, non prima. Il sindacato ha sollecitato un rapido espletamento di tutte le procedure, onde poter garantire la pubblicazione della graduatoria entro la prossima estate.

Il Ministro ha anche assicurato l’intenzione dell’emanazione del bando di concorso per dirigenti tecnici in tempi brevi, con una previsione assunzionale di circa 500 unità.

Prossimo bando ordinario, procedura concorsuale

Fermo restando che i candidati possono presentare domanda in un’unica regione, pena l’esclusione, il concorso prevede:

una prova preselettiva

una prova scritta

una prova orale

una graduatoria di merito al cui punteggio non concorre il voto conseguito nella prova preselettiva.

Prova preselettiva

Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede allo svolgimento di una prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale. La mancata presentazione alla prova preselettiva comporterà l’esclusione da tutta la procedura concorsuale. Sono esentati dal fare la prova preselettiva i candidati affetti da un’invalidità uguale o superiore all’80% (art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Strutturazione della prova preselettiva

La prova preselettiva, della quale non sarà pubblicata la banca dati, consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, la cui durata sarà stabilita nel contesto del bando. Per ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

Superamento della prova preselettiva

Superano la prova preselettiva e sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione; i candidati che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, e i soggetti esonerati dalla prova.

Prova scritta

La prova scritta, la cui durata sarà indicata nel bando, unica per tutto il territorio nazionale, consiste in cinque quesiti a risposta aperta, due quesiti in lingua inglese da svolgere a computer nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione; la mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso. La prova è superata con un punteggio minimo di 70/100.

Prova orale

La prova orale, la cui durata è definita dal bando di concorso, consiste in un colloquio volto ad accertare:

la preparazione professionale del candidato

la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico

la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche

conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione. La prova è superata se si consegue un punteggio minimo di 70/100.

Graduatoria di merito

Sarà cura della commissione elaborare la graduatoria di merito in relazione al punteggio conseguito nelle due prove scritto e orale che va da un minimo di 70 a un massimo di 100 per ogni prova, oltre ai titoli previsti dal bando fino ad un massimo di 30 punti.

