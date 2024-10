Concorso Dirigenti scolastici, pubblicazione abbinamenti sedi/candidati per la prova scritta del 30 ottobre: comunicazioni degli USR

Concorso Dirigenti scolastici, pubblicazione abbinamenti sedi/candidati per la prova scritta del 30...

In vista della prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici, che si svolgerà, in un unico turno giornaliero, su tutto il territorio nazionale, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 del 30 ottobre prossimo, gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato (o stanno pubblicando) gli elenchi degli abbinamenti sede/candidato.

Ricordiamo che la prova scritta ha una durata di 180 minuti e si svolge mediante l’ausilio di mezzi informatizzati.

Consiste in cinque quesiti a risposta aperta, vertenti sugli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 del DM 13 ottobre 2022, n. 194, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Ciascuno dei due quesiti in lingua inglese è strutturato in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati almeno di livello B2 del CEFR.

Ogni quesito è presentato in una schermata, che è possibile eventualmente scorrere utilizzando la barra laterale.

La parte inferiore della pagina è riservata all’inserimento della risposta da parte del candidato.

Durante lo svolgimento della prova sarà sempre possibile accedere alla pagina di riepilogo cliccando sul pulsante “vai alla pagina di riepilogo”. In quest’ultima pagina saranno visualizzate tutte le domande.

Per ogni domanda sarà visualizzato un pulsante di colore magenta o azzurro. Il pulsante di colore magenta indicherà che il candidato ha già risposto alla domanda. Il pulsante di colore azzurro indicherà che il candidato non ha ancora risposto alla domanda. Cliccando su qualsiasi pulsante, sarà possibile accedere alla relativa domanda, ed eventualmente modificare la risposta.

Quadri di riferimento della prova scritta

Il Ministero ha pubblicato anche i quadri di riferimento per la prova scritta, in cui sono riportati i contenuti di riferimento e la normativa per tutte le aree tematiche, che sono:

AREA TEMATICA A – NORMATIVA RIFERITA AL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE E AGLI ORDINAMENTI DEGLI STUDI IN ITALIA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROCESSI DI RIFORMA IN ATTO

CONTABILITÀ DI STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI E RELATIVE AZIENDE SPECIALI AREA TEMATICA I – SISTEMI EDUCATIVI DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

– SISTEMI EDUCATIVI DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA PROVA DI LINGUA INGLESE

Avvisi degli USR

Ai seguenti link è possibile scaricare gli avvisi in cui i singoli USR hanno comunicato (o comunicheranno) l'abbinamento sede/candidato. Si invita comunque gli interessati a visionare i siti degli Uffici per eventuali ulteriori comunicazioni o rettifiche.

Abruzzo

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Umbria

Veneto

