Concorso dirigenti scolastici, punti per appartenenza al comitato valutazione e per essere stati nominati tutor dei prof neoassunti

Concorso dirigenti scolastici, punti per appartenenza al comitato valutazione e per ...

Un docente che ha i requisiti per partecipare al concorso per entrare nei ruoli della dirigenza scolastica, ci chiede quanti punti massimo può accumulare con la dichiarazione titoli e se l’appartenenza al Comitato di valutazione o l’incarico di tutor dei docenti neoassunti dà diritto al riconoscimento di punti.

Punteggi del concorso per dirigenti scolastici

Nel bando di concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’art.29 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, è scritto che le commissioni giudicatrici dispongono di un totale di 230 punti per valutare i candidati. Il totale di 230 punti scaturisce da un massimo di 100 punti per la prova scritta, un massimo di 100 punti per la prova orale e 30 punti per la valutazione dei titoli.

I titoli valutabili sono suddivisi in A) Titoli culturali; B) Titoli di servizio/incarico (B.1, B.2, B.3, B.5, B.6, B.7, B.8) ; B) Titoli professionali (B.4 e B.9), il tutto potrà essere valutato secondo la TABELLA A del bando del concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, per un massimo di 30 punti.

Comitato valutazione e tutor

Tra i titoli che danno punteggio troviamo quelli B.7 e B.8 di incarico nel comitato valutazione e come docente tutor.

In buona sostanza nel punto B.7 si inseriscono gli incarichi di appartenenza al Comitato Valutazione tranne l’incarico specifico di tutor. Mentre nel punto B.8 si inseriscono gli incarichi di tutor per i docenti neoassunti.