Concorso dirigenti scolastici riservato 2024, ammissione e punteggio

Si è svolta questa mattina, lunedì 6 maggio, la prova in modalità scritta di accesso al corso intensivo di formazione per il concorso riservato per Dirigenti scolastici di cui al D.M. 8 giugno 2023, n. 107.

Per quanto riguarda coloro i quali avevano fatto ricorso per la prova orale, questa si sta svolgendo in queste settimane.

La prova orale si svolge presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Viale Trastevere n. 76/a – Roma. I turni ancora in corso sono:

• Maggio 2024: giorni 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. In ciascuna delle giornate indicate il turno antimeridiano inizia alle ore 8:20; il turno pomeridiano inizia alle ore 13,50.

Ammissione corso intensivo di formazione

I candidati interessati, ossia coloro che avranno conseguito nella prova orale un punteggio pari o superiore a 6/10, dovranno effettuare il versamento secondo le indicazioni fornite nell’Avviso e comunque entro i successivi sette giorni dallo svolgimento della prova per la partecipazione al corso intensivo di formazione.