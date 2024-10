Concorso Dirigenti scolastici, sono ammessi solo testi di legge non commentati. Vietati anche smartphone e tablet

Concorso Dirigenti scolastici, sono ammessi solo testi di legge non commentati. Vietati...

Il Ministero ha pubblcato il calendario della prova scritta del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194.

La prova scritta si svolgerà il 30 ottobre 2024 in un unico turno giornaliero, su tutto il territorio nazionale, dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30 del giorno della prova.

Cosa si può utilizzare durante la prova?

Nel corso della prova scritta, i candidati non possono comunicare tra loro e possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non devono riportare alcun tipo di appunto manoscritto.

Quali testi non sono ammessi?

Non sono, pertanto, ammessi:

fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro

circolari ovvero note ministeriali

manuali

supporti cartacei

appunti manoscritti

pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere.

Vietato anche l’uso di apparecchi digitali

Non sono inoltre ammessi telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

I candidati dovranno, pertanto, consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati.

In caso di violazione, è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Il corso di preparazione al concorso dirigenti scolastici

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.