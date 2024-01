Concorso dirigenti scolastici, sul lodevole servizio non deve essere allegato nessun numero dell’atto

Si chiude definitivamente la querelle sulla preferenza del lodevole servizio prestato, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Si deve solo flaggare la preferenza senza aggiungere nessuna altra dichiarazione o numero dell’atto. Per le vie brevi il Ministero dell’Istruzione e del Merito specifica che lodevole servizio è equiparato a servizio senza demerito.

Chiusa l’area per inserire dati sul lodevole servizio

Ecco come compare da adesso e fino alla fine della domanda la preferenza D) sul lodevole servizio nella piattaforma per la presentazione della domanda per partecipare al concorso dirigenti scolastici.

Come si può notare dall’immagine precedente, dopo avere flaggato la voce “Selezionare per aggiungere la preferenza“, i campi Ente, Data e Numero dell’atto sono stati bloccati e non sono più compilabili. Sulla destra di suddetti campi compare un lucchetto di colore grigio nonostante la selezione fatta per aggiungere la preferenza.

Questo accorgimento preso in corso d’opera della procedura concorsuale, significa che il MIM ha riconosciuto il fatto, già largamente diffuso dai sindacati, che il lodevole servizio è equiparato al servizio senza demerito.