Concorso dirigenti scolastici, Valditara sorride per il rigetto del Tar ai ricorsi e pensa al round di ottobre: abbiamo 519 ds d’assumere subito

Concorso dirigenti scolastici, Valditara sorride per il rigetto del Tar ai ricorsi...

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara esprime consenso per il via libera del Tar del Lazio alla graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico di 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale.

“Accogliamo con soddisfazione – ha fatto sapere il Ministro all’indomani della decisione dei giudici del tribunale regionale – la pubblicazione delle prime Ordinanze con cui il TAR del Lazio ha rigettato in sede cautelare, all’esito della camera di consiglio del 5 settembre scorso, i ricorsi proposti avverso il decreto ministeriale con cui è stata approvata la graduatoria della procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici”.

Con le Ordinanze, il Tribunale regionale ha quindi riformato i Decreti monocratici precedentemente adottati in agosto, con cui è stata sospesa la citata graduatoria.

Va anche ricordato che se da una parte i giudici del Tribunale regionale hanno ritenuto che “non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare”, dall’altra bisognerà comunque aspettare almeno fino ai primi giorni del mese di ottobre, quando il Tar si dovrà riunire di nuovo per decidere nel merito di un altro ricorso, per avere una risposta definitiva sulla questione.

Valditara, comunque, fa capire che l’amministrazione sarà vigile e non si limiterà a stare alla finestra.

“Il Ministero – dice ancora il numero uno del Mim – continuerà con la massima dedizione e impegno a svolgere, in raccordo con l’Avvocatura dello Stato, le proprie difese nel prosieguo dei giudizi, al fine di assicurare la nomina nell’interesse di tutto il sistema scolastico di 519 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025”, conclude il Ministro.