Concorso Dirigenti tecnici, previsto anche un percorso di formazione dopo il superamento delle prove: informativa sulla bozza di regolamento

Alla dirigenza tecnica sono applicabili le regole generali per l’accesso alla dirigenza pubblica: per questo, nell’ambito del prossimo concorso per Dirigenti tecnici, si prevede anche un percorso di formazione, da compiersi successivamente al superamento del concorso, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

A dirlo è l’ANP, che dà notizia della riunione in videoconferenza dell’11 settembre, concernente l’informativa sulla bozza di regolamento relativo al concorso per dirigente tecnico.

L’Amministrazione ha illustrato il contenuto del documento, precisando che è il frutto di un compromesso tra le disposizioni applicabili all’area istruzione e ricerca e quelle applicabili alle funzioni centrali.

Priorità dell’Amministrazione è che la procedura per 145 dirigenti tecnici sia attivata prima possibile. Con il loro reclutamento si opera la copertura di tutti i posti attualmente vacanti nella dotazione organica.

Alla procedura possono accedere dirigenti scolastici e docenti di ruolo con dieci anni di anzianità, maturati anche con contratti a tempo determinato.

La preselettiva è prevista soltanto nel caso di istanze pari a tre volte il numero di posti a concorso. Dunque, saranno sufficienti 435 domande. E si articolerà in 60 quesiti a risposta multipla aventi a oggetto: pedagogia, diritto, informatica, inglese, ragionamento verbale e logico-astratto. Non è prevista una soglia minima per il superamento della prova preselettiva.

Sarà ammesso alle due prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti a concorso.

La prova scritta verterà su tutte le aree oggetto del concorso, articolata in 7 quesiti a risposta aperta (punteggio minimo 49; punteggio massimo 70). Ci sarà poi una prova pratica consistente in una soluzione di caso (punteggio minimo 49; punteggio massimo 70). Seguirà infine una prova orale (punteggio minimo 42; punteggio massimo 60).