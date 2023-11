Concorso docenti 2023, come si compila la domanda di partecipazione

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande su come si compila la domanda per il bando di concorso docenti 2023.

Su quale piattaforma si compila la domanda per partecipare al concorso a cattedra ordinario 2023 che sarà bandito nei prossimi giorni?

Per compilare tale istanza bisognerà collegarsi alla piattaforma del Ministero dell’istruzione e del merito “Concorsi e procedure selettive” e poi accedere al servizio tramite SPID o CIE. La data presunta per la presentazione dell’istanza dovrebbe essere dal 4 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024, salvo ritardi riferiti alla stesura definitiva del bando.

Quali sono le sezioni obbligatorie che bisogna compilare nella domanda di partecipazione al concorso a cattedra per i posti comuni della secondaria e per quelli di sostegno? Come si comprende che la compilazione è andata a buon fine?

Per partecipare al concorso della scuola secondaria per una classe di concorso, sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, bisogna compilare in un’unica istanza le sezioni in cui in rosso è scritto OBBLIGATORIO con accanto un asterisco. Quindi “Classe di concorso richiesta e Titolo di accesso”; “Posto di sostegno richiesto e titolo di accesso”; “Altre dichiarazioni”. La compilazione è andata a buon fine quando, come si vede in figura per la prima sezione obbligatoria, è definita in uno STATO verde e le azioni disponibili sono tre: Visualizzazione, modifica e cancellazione.

Quanti punti sono previsti al massimo per altri titoli valutabili nelle graduatorie di merito per il concorso ordinario 2023 PNRR? Il titolo di specializzazione del sostegno può essere valutato come altro titolo per il concorso sui posti comuni?

La valutazione complessiva dei titoli previsti per la partecipazione al concorso a cattedra non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo) vengono assegnati 5 punti per la partecipazione alla classe di concorso posto comune. Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso.