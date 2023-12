Concorso docenti 2023, la prova scritta sarà la stessa per ogni classe di concorso?

Siamo in attesa della pubblicazione del bando per il concorso docenti 2023, che secondo alcuni fonti sindacali potrebbe avvenire la settimana prossima.

Durante la nostra diretta di approfondimento con Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola, abbiamo risposto ad alcune domande utili sul concorso docenti 2023. Tra queste, ne approfondiamo una in particolare: la prova scritta sarà la stessa per ogni classe di concorso?

Risponde Varengo: “Rispetto al 2020 le domande non saranno disciplinari, ma di ambito metodologico-didattico-psicopedagogico. Quindi ci sarà una possibile creazione di quesiti diversi. È anche ovvio che visto che le diverse cdc faranno prove in diversi giorni, i quesiti non saranno uguali per tutti, ci dovrà essere una banca dati piuttosto ampia”.

RIVEDI LA DIRETTA



✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (15:45) Uscirà prima primaria e poi secondaria? Febbraio ci sarà ancora bando per primaria?

✅ (18:20) Laurea magistrale sessione di gennaio 2024+ 24 Cfu classe di concorso 18 posso partecipare al concorso? Ho anche diploma ITG posso partecipare come ITP?

✅ (20:00) Diploma di Istituto magistrale conseguito entro il 2002, evalido alla partecipazione al concorso?

✅ (23:00) Ci sarà una graduatoria di merito?

✅ (24:10) Mi specializzo quest’anno sul sostegno. Art.59 addio?

✅ (27:10) Si può affrontare il concorso sia per a012 che a022, se si hanno i requisiti?

✅ (27:35) Chi sta frequentando il TFA ottavo ciclo, potrà partecipare con riserva?

✅ (29:40) La domanda di partecipazione si compilera’ su “piattaforma concorsi e procedure selettive ” ( miur) come il concorso precedente ed. motoria alla primaria?

✅ (30:00) Sto svolgendo il mio terzo anno di insegnamento quest’anno, potrò partecipare a questo concorso?

✅ (31:20) Verrà indetto anche il concorso di religione?

✅ (31:50) I corsi abilitanti?

✅ (32:40) Lazio A046 quanti posti sono? Coloro che si sono abilitati con il concorso del 2020 andranno a pettine dopo coloro che hanno sostenuto il concorso del 2023?

✅ (35:05) In sicilia solo 18 posti su sostegno secondaria di secondo grado? Su 1200 incarichi da gps nella sola provincia di Palermo?

✅ (37:20) Gli specializzandi del tfa sostegno potranno iscriversi al concorso ordinario di aprile?

✅ (38:30) Si può partecipare ad entrambi i concorsi nel caso non si passi il primo della procedura di novembre?

✅ (39:10) Saranno due i concorsi oppure saranno solo suddivisi per classi di concorso?

✅ (40:50) I requisiti di accesso al concorso su sostegno sono gli stessi che su posto comune?

✅ (41:15) Mi sono persa l’inizio del webinar, laureata classe A046 e 24 cfu, posso partecipare al concorso straordinario?

✅ (41:40) Mi sono disconnessa e non ho capito quando praticamente potrebbero esserci le prove?

✅ (42:30) ITP abilitato in Sostegno può partecipare al concorso?

✅ (43:10) Il servizio per ruolo su sostegno verrà conteggiato nella valutazione titoli?

✅ (44:50) Ci sarà una differenza tra chi parteciperà con la laurea magistrale PSICOLOGIA (non abilitante) + 24 CFU e chi parteciperà con il diploma ITP?

✅ (45:45) la classe di concorso musica e/o strumento ci sarà?

✅ (46:50) I 180 giorni devono essere sulla stessa classe di concorso? Oppure possono essere su classe comune + sostegno?

✅ (47:30) I 3 anni anche per le paritarie?

✅ (49:00) Si parla tanto di carenza di insegnanti di sostegno soprattutto al nord. come possono esserci quindi disponibili solo 281 posto su secondaria di secondo grado in tutto il nord?

✅ (52:10) Lo scritto dei concorsi sarà lo stesso per ogni classe concorso? perchè al concorso ordinario del “2020” le domande erano diverse per classe di concorso

✅ (53:10) Se le cdc A049 e A048 vengono accorpate, essendo io abilitato su cdc A049, sarò automaticamente abilitato anche su cdc A048?

✅ (54:00) Vorrei capire qualcosa in più sui 36 o 60 CFU

✅ (54:45) Ci sarà (forse nel futuro) la costituzione di autonoma classe di concorso per l’insegnamento dell’educazione civica? e riservarlo alla A46 (diritto)?